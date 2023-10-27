Байден приказал ответить на атаки на ВС США ударами по объектам Ирана в Сирии

Американский президент Джо Байден распорядился нанести удары по двум объектам на востоке Сирии, которые, по данным Вашингтона, используются иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и связанным с ним группировками.
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