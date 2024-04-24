Получили Leopard 2A6: как танк оказался в руках российских бойцов Евгения КомароваРоссийские военные на авдеевском направлении захватили и эвакуировали танк Leopard 2A6, который был выведен из строя после взрыва на противотанковой мине.
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