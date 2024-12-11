Русский вундеркинд пишет историю в Америке! После наказания от жесткого тренера Мичков выдал лучшую серию в НХЛ

Две передачи в игре с «Коламбусом» и пять матчей с очками.«Филадельфия» приехала в Коламбус на игру против «Блю Джекетс», и это было еще одно напоминание о том, как много потерял хоккей с трагической гибелью форварда «Коламбуса» Джонни Годро.