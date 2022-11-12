На Сахалине состоялся митинг-концерт в поддержку Российских военнослужащих «ZА Россию»

По уже сложившейся традиции военнослужащие одной из воинских частей Южно-Сахалинского гарнизона приготовили для гостей и участников мероприятия солдатскую кашу и горячий чай в полевой кухне.
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