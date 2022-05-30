Театр абсурда

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Какие преимущества даст России ледостойкая самодвижущаяся платформа «Северный полюс»

Какие преимущества даст России ледостойкая самодвижущаяся платформа «Северный полюс»

На прошлой неделе заводские ходовые испытания в акватории Финского залива прошла российская ледостойкая самодвижущаяся платформа «Северный полюс».

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