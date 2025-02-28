Эксперт дала советы не определившимся с будущей профессией подросткам

Отсутствие четкого понимания будущей профессии у подростка — это не проблема, а нормальный этап взросления, отметила координатор профориентационного фестиваля «День выбора» от MAXIMUM Education Екатерина Болотова.
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