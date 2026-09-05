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Русская весна

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Массированная атака Армии России: поражены и пылают военные объекты в Днепропетровской, Киевской, Одесской областях (ФОТО, ВИДЕО)

Массированная атака Армии России: поражены и пылают военные объекты в Днепропетровской, Киевской, Одесской областях (ФОТО, ВИДЕО)

В ночь на субботу Армия России нанесла массированные удары по целям в нескольких регионах Украины. Групповой удар нанесён по комбинатам металлургической промышленности и логистическим центрам в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ.

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