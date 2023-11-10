Кронпринцесса Дании отреагировала на обвинения ее мужа в супружеской измене

Предполагаемая любовница принца сделала заявление. Кронпринцесса Мэри поддержала своего мужа — кронпринца Фредерика LEGION-MEDIAВокруг королевской семьи Дании разгорелся нешуточный скандал, причем еще в крайне неудачное время.
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