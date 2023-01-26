Мировое обозрение

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ООН выступила против поставок оружия на Украину

ООН выступила против поставок оружия на Украину

С критическим заявлением выступил представитель генсека ООН, комментируя поставки странами Евросоюза и НАТО вооружения на Украину, не согласившись с аргументам Белый дом: оружие, поставляемое Киеву, должно помочь захватить КрымГлавное из выступления Джозефа Байдена в Белом доме по вопросу поставок вооружения Украине президент США Джозефа Байдена, убеждавшего общественность в миротворческих целях, которые якобы преследует военная поддержка Украины.

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