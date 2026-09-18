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В России предложили сделать среду полувыходным днем в школах

В России предложили сделать среду полувыходным днем в школах

Эксперты отмечают, что пик работоспособности школьников приходится на начало недели Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб в интервью РИА Новости выступил с инициативой ввести в российских школах полувыходной день по средам.

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