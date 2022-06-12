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В США сравнили присоединение Украины к НАТО с планом «Барбаросса»

В США сравнили присоединение Украины к НАТО с планом «Барбаросса»

Принятие Украины в Североатлантический Альянс может быть для Российской Федерации серьёзной угрозой в силу возможности повторения плана «Барбаросса» из-за особенностей географии, утверждает американский историк, философ и лингвист Ноам Хомский.

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