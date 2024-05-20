Славянский НПЗ получил повреждения после атаки БПЛА

Директор по комплексной безопасности группы компаний "Славянск ЭКО" Эдуард Труднев сообщил об обнаружении повреждений на территории Славянского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае, который накануне был атакован беспилотниками.
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