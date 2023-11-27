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На ярмарке non/fiction развеют мифы о грамотной коммуникации с ребёнком через книгу

30 ноября на междунарожной книжной ярмарке Non/fiction эксперты в области развития детей – нейропсихолог, педагог, психолог, сказковед-воспитатель – и, по совместительству, авторы детской обучающей литературы в редакции «Малыш», АСТ, проведут дискуссию, во время которой развеют мифы о грамотной коммуникации с ребёнком через книгу.

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