На ярмарке non/fiction развеют мифы о грамотной коммуникации с ребёнком через книгу

30 ноября на междунарожной книжной ярмарке Non/fiction эксперты в области развития детей – нейропсихолог, педагог, психолог, сказковед-воспитатель – и, по совместительству, авторы детской обучающей литературы в редакции «Малыш», АСТ, проведут дискуссию, во время которой развеют мифы о грамотной коммуникации с ребёнком через книгу.