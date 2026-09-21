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Мировое обозрение

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В ООН сочли удары США в Карибском море преступлениями против человечности

В ООН сочли удары США в Карибском море преступлениями против человечности

Спецдокладчик ООН по правам человека в условиях борьбы с терроризмом Бен Сол представил юридическую оценку американской кампании по ударам по судам в Карибском море и Тихом океане.

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