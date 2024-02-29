Не сканируй что попало. Мошенники начали использовать QR-коды

Мошенники начали использовать QR-коды. Главное правило: «Думай, что сканируешь». Именно так теперь нужно действовать владельцам смартфонов, наводя камеру аппарата на черненький квадратик QR-кода на афишах, плакатах и кассах магазинов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии