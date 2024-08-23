Желание Зеленского удержать занятые русские земли до выборов в США — пустые мечты В Курской области — в части, ныне оккупированной ВСУ — продолжается эвакуация мирного населения.
Расстрелы мирных людей: Наёмники истребляют на захваченной Курской земле всех, кто попадается под руку
Комментарии
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Тамара Мищук
Давно жду час Х, однако кто его назначит?
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11 час.
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Irina Pchibyla
То что границы РФ были проходным двором ... это прощать нельзя ! Все фамилии виновных должны быть озвучены ! Евгений Приглжин ещё когда озвучивал эту проблему ! Губернаторы и бывший Министр Обороны , а также начльник Генштаба , тогда ему ответили , что сами разберутся и ,что им помощь не нужна , в то время когда Пригожин хотел организовывать оборону этих приграничных городов и областей .... Он , конечно наломал дров своим походом на Москву , за что я его перестала уважать , но много вещей он говорил по существу и те кто проигнорировал , задирая нос , предупреждения Пригожина , дав тем самым зелёный свет врагу , для нападения на Нашу Землю , должны ответить по всей строгости Закона ! Под Трибунал негодяев ! И выдавливать из Курска и Белгорода хохломразей не надо ! Надо чтобы все всуки и западеые гниды , гнили в Нашей Земле , а Нам Желаю Продвижение в глубь страны 404 с Курского и Белгородской направлений ! С Нами Бог !!!!
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1 час.
Семен Демин
Как могли допустить это вторжение? Кто ответит за жизни людей?
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57 мин.
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