Расстрелы мирных людей: Наёмники истребляют на захваченной Курской земле всех, кто попадается под руку

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Irina Pchibyla

То что границы РФ были проходным двором ... это прощать нельзя ! Все фамилии виновных должны быть озвучены ! Евгений Приглжин ещё когда озвучивал эту проблему ! Губернаторы и бывший Министр Обороны , а также начльник Генштаба , тогда ему ответили , что сами разберутся и ,что им помощь не нужна , в то время когда Пригожин хотел организовывать оборону этих приграничных городов и областей .... Он , конечно наломал дров своим походом на Москву , за что я его перестала уважать , но много вещей он говорил по существу и те кто проигнорировал , задирая нос , предупреждения Пригожина , дав тем самым зелёный свет врагу , для нападения на Нашу Землю , должны ответить по всей строгости Закона ! Под Трибунал негодяев ! И выдавливать из Курска и Белгорода хохломразей не надо ! Надо чтобы все всуки и западеые гниды , гнили в Нашей Земле , а Нам Желаю Продвижение в глубь страны 404 с Курского и Белгородской направлений ! С Нами Бог !!!!