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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Соболенко выиграла 17-й подряд матч на Australian Open

Соболенко выиграла 17-й подряд матч на Australian Open

Первая ракетка мира обыграла Клару Таусон – 7:6(5), 6:4. В первом сете Соболенко впервые удержала подачу, когда уступала 3:5.

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