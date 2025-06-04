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Пассажирка рейса в Якутию с загоревшимся пауэрбанком получила ожоги

Пассажирка рейса в Якутию с загоревшимся пауэрбанком получила ожоги

Пассажирка самолёта, следовавшего из Санкт-Петербурга в Якутск, в салоне которого загорелся пауэрбанк, получила ожоги ступни, сообщили в управлении на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.

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