ЕС готовит предлог, чтобы обеспечить Зеленского пушечным мясом

Польша экстрадировала на Украину объявленного в международный розыск дезертира. Причиной выдачи стало не самовольное оставление части, а обвинение в совершении под Киевом ДТП, в котором пострадали трое человек.
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