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Daily Storm

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Китайские поставщики понесли убытки от ударов по складам Wildberries

Китайские поставщики понесли убытки от ударов по складам Wildberries

Но их назвали «малой частью»Китайские производители и поставщики, чьи товары хранились на складах Wildberries, понесли убытки в результате недавних атак беспилотников, однако эти потери составляют незначительную долю от общего объема поставок.

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