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За «боязнь русских» теперь будут сажать ?

За «боязнь русских» теперь будут сажать ?

Без предисловий, читаем новость . «Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU: Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала проект закона о введении в Уголовный кодекс РФ новой статьи об ответственности за русофобию, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с проектом отзыва Кабмина на данный документ», конец цитаты.

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