Газета.ru

5 838 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анастас Герганов
    А почему второй трубоукладчик не работает встречным курсом? Работа была бы веселее...В Nord Stream 2 A...
  • Регина Станиславовна
    А все доказывают, что аутисты нормальные дети, среди них талантов много.В Москве подросто...
  • Александр
    Украина просто пародия на ЕЭС. А так - одно и то же.Во Франции вырази...

Глава Петербурга на Алых Парусах оторвал веревку на праздничной рынде

Глава Петербурга на Алых Парусах оторвал веревку на праздничной рынде

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, выступая на празднике выпускников "Алые Паруса", случайно оторвал веревку у традиционной рынды - морского колокола, которым возвещают начало праздника, сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости".

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх