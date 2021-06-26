Глава Петербурга на Алых Парусах оторвал веревку на праздничной рынде

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, выступая на празднике выпускников "Алые Паруса", случайно оторвал веревку у традиционной рынды - морского колокола, которым возвещают начало праздника, сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости".
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, выступая на празднике выпускников "Алые Паруса", случайно оторвал веревку у традиционной рынды - морского колокола, которым возвещают начало праздника, сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости".
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