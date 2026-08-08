БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Топливная лихорадка завершилась — кто же выключил украинские атаки на наши НПЗ?

Топливная лихорадка завершилась — кто же выключил украинские атаки на наши НПЗ?

Невнятные успокоительные речи властей только разгоняли панику на АЗС, хотя в реальности всё было под контролем Евгений Берсенев Фото: Владимир Гердо/ТАСС Материал комментируют: Дмитрий Солонников Станислав Митрахович Больше всего тревоги у российских граждан во втором квартале 2026 года вызвал топливный кризис, свидетельствует очередной «Национальный индекс тревожностей», опубликованный Компанией развития общественных связей (КРОС).

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