Село в Приморье уже неделю отрезано паводком от «большой земли»

Село Павло-Федоровка в Кировском округе оказалось отрезано водой от всего остального Приморья. По словам местных жителей, уже неделю дорога, ведущая в село, затоплена, объездных дорог в населенный пункт нет, сообщает PRIMPRESS.
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