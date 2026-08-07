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Разведка США изменила прогноз по "нападению" России на НАТО - WSJ

Разведка США изменила прогноз по "нападению" России на НАТО - WSJ

Американская разведка считает, что Россия попытается "проверить решимость НАТО" в ближайшие годы, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американские разведывательные доклады .

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