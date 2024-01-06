Разин назвал Сергея Лазарева «шакалом» за якобы «воровство» «Седой ночи»

Кавер-версия песни «Седая ночь», исполненная Сергеем Лазаревым в новогодней комедии ТНТ «Иван Васильевич меняет всё», вызвала гнев у бывшего продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина, проживающего ныне в США.
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