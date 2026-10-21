Джетыасарские памятники расположены в низовьях реки Сырдарья, к востоку от Аральского моря. Хорезмская экспедиция изучала местные поселения и могильники еще в советское время, а найденные ткани, украшения и металлические изделия указали на связи населения с разными областями Азии.
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