Джетыасарские памятники расположены в низовьях реки Сырдарья, к востоку от Аральского моря. Хорезмская экспедиция изучала местные поселения и могильники еще в советское время, а найденные ткани, украшения и металлические изделия указали на связи населения с разными областями Азии.