Рогов: обвиняемые в убийствах чиновников в Бердянске предстали перед судом

В одном из судов Ростова-на-Дону началось рассмотрение дела Дамиана Омельяненко, Артура Шашенка и Алексея Макаренко, обвиняемых в убийствах представителей власти в Бердянска и покушениях на городских чиновников, сообщил в своем Telegram-канале глава общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.
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