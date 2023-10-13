Рогов: обвиняемые в убийствах чиновников в Бердянске предстали перед судом

В одном из судов Ростова-на-Дону началось рассмотрение дела Дамиана Омельяненко, Артура Шашенка и Алексея Макаренко, обвиняемых в убийствах представителей власти в Бердянска и покушениях на городских чиновников, сообщил в своем Telegram-канале глава общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.