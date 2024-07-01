Политолог о кандидатах в мэры Сургута: «Придают легитимности выборам»

В Сургуте завершился второй этап конкурса на пост мэра. До голосования в гордуме дошли три кандидата – глава местного филиала Югорского госуниверситета Евгений Скрябин, спикер городского парламента Максим Слепов и застройщик Денис Третьяков.
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