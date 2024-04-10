Огнеметчики группировки войск «Запад» уничтожили замаскированные укрепленные опорные пункты ВСУ на Купянском направлении

Огнеметчики термобарическими боеприпасами поразили опорные пункты противника и тактическими двойками отошли на занятые позиции для дальнейшего прикрытия продвижения российских подразделений на бронетехнике.
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