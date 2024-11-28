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Причиной уголовного дела правнучки Чкалова стало ее интервью Олегу Кашину

Причиной уголовного дела правнучки Чкалова стало ее интервью Олегу Кашину

Причиной уголовного дела об оправдании терроризма, возбужденного в отношении правнучки советского летчика Валерия Чкалова Дарьи Богдановой (признана в РФ иноагентом) стало ее интервью журналисту Олегу Кашину.

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