Причиной уголовного дела правнучки Чкалова стало ее интервью Олегу Кашину

Причиной уголовного дела об оправдании терроризма, возбужденного в отношении правнучки советского летчика Валерия Чкалова Дарьи Богдановой (признана в РФ иноагентом) стало ее интервью журналисту Олегу Кашину.
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