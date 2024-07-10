Заросший, с усами, бородой и седой: Гарик Харламов показал, как изменился в браке с Ковальчук

Несколько недель назад поклонники Гарика Харламова узнали о его женитьбе с Екатериной Ковальчук. Несмотря на то, что весной этого года влюбленные объявляли о расставании, они нашли в себе силы помириться и даже заключить официальный брачный союз.
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