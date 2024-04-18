Владельцы заводов, ТВ, пароходов. Транспортные гиганты покупают западную прессу: CMA CGM станет владельцем крупнейший новостного телеканала Франции

Принадлежащая французскому магнату Родольфу Сааде судоходная компания CMA CGM со штаб-квартирой в Марселе приобретёт французское медиаподразделение телекоммуникационной группы Altice, включающее в себя BFM TV и радио RMC, по цене 1,55 миллиарда евро (1,69 миллиарда долларов США).