Понедельник, старт недели — Повод что-нибудь начать, С той ноги вам всем желаем В это утро бодро встать.
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Понедельник, старт недели — Повод что-нибудь начать, С той ноги вам всем желаем В это утро бодро встать.