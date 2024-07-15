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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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Понедельник, старт недели

Понедельник, старт недели — Повод что-нибудь начать, С той ноги вам всем желаем В это утро бодро встать.

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