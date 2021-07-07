Происшествия

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Пермский край: #РомашковоеСчастье - Мужа мне бабушка выбрала

Пермский край: #РомашковоеСчастье - Мужа мне бабушка выбрала

У всех семей свои истории. Наша история о семье Мининых, Татьяне и Александре. Служат они в межмуниципальном отделе МВД России «Кочевский».

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