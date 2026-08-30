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Иркутск Сегодня

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18-летняя девушка погибла в результате ДТП в Хомутово

Утром 30 августа в селе Хомутово произошло ДТП со смертельным исходом. 30-летний водитель автомобиля «Субару Импреза» не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части и опрокидывание.

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