Ценой жизни спас коллег и мирных жителей: крымчанина наградили посмертно орденом Мужества 24 марта во время пожара у села Фурмановка прапорщик внутренней службы Мустафа Асанов не ушёл, когда объявили угрозу БПЛА.
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