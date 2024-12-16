Тестирование JudgeAI: достижения, ограничения и перспективы автоматизации судебных процессов

В настощий момент исследовательский проект JudgeAI проводит тестирование на основании реальных судебных дел, охватывающих широкий спектр юридических вопросов: от экологических и территориальных споров до антимонопольных конфликтов и межличностных дел.
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