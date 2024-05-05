Частные кредиторы Украины потребовали от нее возобновить выплаты по госдолгу

В группу держателей облигаций входят такие известные американские компании, как BlackRock и Pimco. Всего на их долю приходится около одной пятой всех непогашенных еврооблигаций Украины на 20 млрд долларов.
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