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Соратник Ле Пен призвал прекратить безвозмездную помощь Киеву

Соратник Ле Пен призвал прекратить безвозмездную помощь Киеву

Zuma/TASS Франция не может продолжать бесконечное финансирование Украины без получения ответных выгод.

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