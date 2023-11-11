Постоянный представитель при ООН возмутился происходящим на Ближнем Востоке.Ситуация, разворачивающаяся на Ближнем Востоке, изрядно шокировала русских дипломатов.
Израиль "шокировал" даже бывалого дипломата: Небензя молчать не стал
Комментарии
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Е Пронина
да, знали, поэтому и производили переселение евреев выгоняя их из Европы, работали и продолжают работать структуры, (где то читала 300 чел в день норма переселенцев))Израиль сетевое государство, присутствует во всех странах)Израиль это государство военная база США, они и содержат перечисляя ежегодно 3,5 миллиарда дол))
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22 час.
brek65
Какая разница ..плохо что люди гибнут.виноваты обе стороны.
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22 час.
Е Пронина
конечно, плохо, ужасно, что убивают людей)только стороны виноватые и делающие это -правители Израиля и США))
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22 час.
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