Израиль "шокировал" даже бывалого дипломата: Небензя молчать не стал

Е Пронина

да, знали, поэтому и производили переселение евреев выгоняя их из Европы, работали и продолжают работать структуры, (где то читала 300 чел в день норма переселенцев))Израиль сетевое государство, присутствует во всех странах)Израиль это государство военная база США, они и содержат перечисляя ежегодно 3,5 миллиарда дол))