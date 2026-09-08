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Энергетические войны: в США ожидают нефть по $120, в Британии — российской экспансии на урановом рынке

Энергетические войны: в США ожидают нефть по $120, в Британии — российской экспансии на урановом рынке

На фоне роста цен на нефть американцы впервые в своей истории отпраздновали День труда с ценами на бензин выше 4 долларов за галлон, а дизель в этот день подорожал до исторического максимума — 5,85 доллара за галлон .

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