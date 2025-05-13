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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тюкавин о Личке: «С ним я стал лучшим игроком чемпионата, много забил. «Динамо» играло в атакующий футбол»

Тюкавин о Личке: «С ним я стал лучшим игроком чемпионата, много забил. «Динамо» играло в атакующий футбол»

— Как восприняли отставку Лички? Видел, вы в соцсетях написали добрые слова в адрес Марцела. — У меня была тренировка, потом вышла официальная новость.

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