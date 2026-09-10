56000 DPI, 8000 Гц и настраиваемый «клик». Aula показала мышь Kunlun X5 с электромагнитными переключателями

Точку срабатывания и тактильную отдачу можно регулировать отдельно для левой и правой кнопок Компания Aula продемонстрировала на выставке IFA 2026 в Берлине беспроводную игровую мышь Kunlun X5.
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