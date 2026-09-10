iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

38 подписчиков

56000 DPI, 8000 Гц и настраиваемый «клик». Aula показала мышь Kunlun X5 с электромагнитными переключателями

56000 DPI, 8000 Гц и настраиваемый «клик». Aula показала мышь Kunlun X5 с электромагнитными переключателями

Точку срабатывания и тактильную отдачу можно регулировать отдельно для левой и правой кнопок Компания Aula продемонстрировала на выставке IFA 2026 в Берлине беспроводную игровую мышь Kunlun X5.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым