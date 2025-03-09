Какова на самом деле политическая способность Юлии Тимошенко? Почему она предложила сбросить ядерную бомбу на Донбасс? Понимала ли она, куда толкает Украину Запад во время Минского процесса? Я много читала и слышала о Юлии Тимошенко как о замечательном и умном политике.