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Елена Маркосян: Юлия Тимошенко — мастер разрушения или строительства Украины?

Елена Маркосян: Юлия Тимошенко — мастер разрушения или строительства Украины?

Какова на самом деле политическая способность Юлии Тимошенко? Почему она предложила сбросить ядерную бомбу на Донбасс? Понимала ли она, куда толкает Украину Запад во время Минского процесса? Я много читала и слышала о Юлии Тимошенко как о замечательном и умном политике.

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