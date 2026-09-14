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Кухня и дом

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Как выбрать ламинат для квартиры: почему высокий класс износостойкости не всегда оправдан

Как выбрать ламинат для квартиры: почему высокий класс износостойкости не всегда оправдан

Когда речь заходит о ремонте, выбор напольного покрытия превращается в настоящий квест. Полки магазинов пестрят упаковками с цифрами 31, 32, 33 и даже 34, а консультанты наперебой советуют брать «с запасом».

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