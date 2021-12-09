Александр КАНИЩЕВ: Главное для «Челси» было не проиграть. В результате и волки сыты, и овцы целы

«Зенит» завершил выступление в Лиги чемпионов боевой ничьей на своем поле в матче против «Челси». Но почему даже в ослабленном составе лондонский клуб оказался не по зубам питерцам и есть ли у них перспективы в весенней части евросезона? Эти и другие вопросы мы выясняли с экс-футболистом «сине-бело-голубых» Александром Канищевым.
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