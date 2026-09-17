Чепа: японцы смогут получить безвиз на Курилы после смены риторики

Введение безвизового режима для японцев, желающих посетить могилы своих родственников на Южных Курилах, возможно, заявил первый зампред Комитета ГД по международным делам Алексей Чепа («Справедливая Россия»).
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