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Царьград

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МИД Болгарии отозвал посла из ОАЭ из-за коррупционных подозрений

МИД Болгарии отозвал посла из ОАЭ из-за коррупционных подозрений

МИД Болгарии отозвал посла Ивана Йорданова из ОАЭ из-за коррупционных подозрений. Министр внутренних дел Иван Демерджиев сообщил о завышении контрактов на 150 млн левов и использовании средств на перелеты депутата Деляна Пеевски.

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