"Теперь русские у нас гастарбайтеры": Казахи рассказали почему в Казахстане процветает русофобия

Интересная жизнь с Vera Star Сегодня русофобия в Казахстане процветает как никогда. Это отмечают и сами русские, перебравшиеся в эту республику не так давно, и сами казахи, сравнивая жизнь в столь нелюбимой ими России и у себя на родине.
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