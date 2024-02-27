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"Теперь русские у нас гастарбайтеры": Казахи рассказали почему в Казахстане процветает русофобия

"Теперь русские у нас гастарбайтеры": Казахи рассказали почему в Казахстане процветает русофобия

Интересная жизнь с Vera Star Сегодня русофобия в Казахстане процветает как никогда. Это отмечают и сами русские, перебравшиеся в эту республику не так давно, и сами казахи, сравнивая жизнь в столь нелюбимой ими России и у себя на родине.

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Комментарии
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Александр Батт
В Россию.
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56 мин.
Аркадий Цыганов
Казахов от уничтожения спасла Россия ещё в царское время. До революции их и миллиона не было. В советское время также Россия помогла развиться. Население увеличилось в десять раз. Заводы, вузы строил кто? А теперь недомерки плюют в русских. Позор казахам.
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38 мин.
ЕБ
Елена Бреслова
вместо мигров
Ответить
38 мин.

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